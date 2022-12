Equipe de transição anuncia novos nomes ao grupo da Agricultura

publicidade

A coordenação da equipe de transição de governo confirmou a nomeação de 16 novos integrantes ao grupo técnico da Agricultura. Foram designados - como convidados e voluntários -, o diretor executivo da Abrapa, Marcio Portocarrero, a gerente de Relações Institucionais da OCB, Clara Pedroso Maffi, o diretor de Relações Institucionais da ABPA, Marcelo Medina Osório, e o diretor do Inmet, Miguel Lacerda. Também estão na lista o empresário de sementes de soja Carlos Ernesto Augustin, o presidente da Abiec, Antônio Jorge Camardelli, e o presidente da Novabio, Renato Cunha.

Ainda integram a lista Arno Jerke Junior, ex-diretor da Conab; Cósam Coutinho, ex-diretor do Departamento de Sanidade Vegetal do Mapa; Dalton Gomes Martins, funcionário da liderança do PSD na Câmara dos Deputados; Eduardo Martins, ex-presidente do Ibama; Fernando Meireles; Gereissat Almeida, ex-diretor da Secretaria de Agricultura Familiar; Gerson Luiz Teixeira, ex-presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária; José Carlos Vaz, ex-secretário de Política Agrícola do Mapa; e Manoel Moacir Costa Macêdo, ex-chefe-geral da Embrapa Costeiros.