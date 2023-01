Estado apresenta trabalho em sanidade animal para a República Dominicana

publicidade

O Rio Grande do Sul recebeu uma missão técnica da República Dominicana para avaliar as condições da produção de proteína animal no estado, especialmente de suínos. A visita integra um roteiro composto também por outros estados brasileiros livvres de aftosa sem vacinação. Conforme informações do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do RS (Fundesa), os representantes receberam informações e dados técnicos sobre o trabalho relacionado à sanidade animal e vigilância agropecuária, na sede da Superintendência Federal da Agricultura no RS.

As explanações contaram com a atuação da superintendente do Ministério da Agricultura no Estado, Helena Rugeri, do presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do RS, José Roberto Goulart, e da diretora do departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Rosane Collares. As legislações relacionadas à sanidade animal foram apresentadas pelo chefe da Divisão de Saúde Animal da Secretaria da Agricultura, Fernando Groff. O programa de Sanidade Suídea foi apresentado pela coordenadora do programa no RS, Juliane Webster Galvani. O programa de Brucelose e Tuberculose também recebeu atenção da missão e foi apresentado por Ana Cláudia Groff, do PNCBT e o coordenador dos trabalhos, pela superintendência do Mapa no RS, Gilson Souza, enviou dados complementares, legislações e demais informações solicitadas pelas integrantes da comitiva.

Por fim, o presidente do Fundesa, Rogério Kerber, falou sobre o funcionamento do fundo e do apoio que a entidade dá ao trabalho de defesa sanitária e vigilância agropecuária. “Quase todos os processos apresentados têm, de alguma forma, a participação do Fundesa”, destacou. Ao final, nas considerações e perguntas, a médica veterinária Farailda Heyer, do Ministério da Agricultura da República Dominicana destacou a qualidade das apresentações e disse ter tomado muitas notas. “É magnífico o apoio do Fundesa. Isso agrega um valor inimaginável ao serviço veterinário que tem limitações. O apoio privado faz diferença e torna mais fácil”, pontuou.

De acordo com o Fundesa, o Rio Grande do Sul já tem relações de exportação com a República Dominicana. O maior volume de produtos embarcado ao país é composto por miúdos e carnes de frango congeladas.