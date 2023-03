Estiagem é tema de reunião da Comissão de Agricultura da AL-RS

publicidade

Representantes do governo do RS participaram, nesta quinta-feira (23), de reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa. O objetivo foi apresentar as ações que vêm sendo feitas para mitigar os efeitos das estiagens recorrentes no Rio Grande do Sul.

O titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes, destacou que o Estado já perfurou com equipamentos e equipes próprias cerca de 300 poços no ano, garantindo água para consumo humano e para os animais. “Também devemos publicar o edital para que os municípios possam se habilitar para perfurar poços artesianos, por meio de recursos do (Programa) Avançar”, disse. Segundo o secretário, está em andamento também o projeto que prevê a implantação de cisternas. “A Secretaria já repassou a verba para cerca de 250 municípios para fazerem a escavação de microaçudes”, relatou Feltes, acrescentando que o governo trabalha ainda em um plano para subvenção de linha de crédito para irrigação.

Também presente no encontro, o secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marcelo Camardelli, destacou ações emergenciais e de médio e longo prazo focadas em reservação de água. “Instituímos uma força-tarefa para a análise dos processos de outorga. Estamos atualizando o mapa hídrico do Estado e revisando, no âmbito do Consema (Conselho Estadual do Meio Ambiente), a resolução que trata dos critérios do licenciamento para a irrigação”, detalhou. Segundo Camardelli, está sendo preparado o Termo de Referência para a contratação de um Plano de Segurança Hídrica para o Estado e o governo busca recursos para ampliar o programa Revitalização de Bacias Hidrográficas, que visa à recuperação de mananciais e nascentes.