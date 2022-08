Estimativa para VBP de 2022 é de R$ 1,220 trilhão

publicidade

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) estima que o Valor Bruto da Produção (VBP) deste ano vai ser de R$ 1,220 trilhão, 0,3% maior que o de 2021, que foi de R$ 1,217 trilhão. Entre os produtos que mais influenciou positivamente para este resultado está o trigo, cujo aumento real de VBP foi de 39,8%, passando de R$ 13,42 bilhões em 2021 para R$ 18,76 bilhões no valor preliminar de 2022. De acordo com o Mapa, essa e outras culturas foram impulsionadas pela alta dos preços.

O cálculo do VBP é baseado nas projeções para a safra da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicados em agosto. De acordo com dados, enquanto as lavouras cresceram em 3%, a pecuária teve retração de 5,5%, com perdas em atividades relacionadas a bovinos, frangos e suínos, explicadas pela queda nos preços, segundo o Mapa. Enquanto isso, os setores do leite e dos ovos tiveram melhora.

De acordo com nota da Secretaria de Política Agrícola do Mapa, "o decréscimo do faturamento da soja devido à queda de produção e a retração das principais atividades da pecuária são os principais fatores afetando negativamente o VBP deste ano. Somadas, as reduções de faturamento da soja e da pecuária resultam em um decréscimo de R$ 64 bilhões a preços de 2022. Mas em geral, este ano é de bom desempenho para a agropecuária".

Na contribuição por região, o Sul é o terceiro com maior VBP, de R$ 284,8 bilhões, atrás do Centro-Oeste (R$ 410,62 bilhões) e do Sudeste (R$ 305,5 bilhões). Em quarto lugar fica o Nordeste, com VBP de R$ 115,99 bilhões e em seguida o Norte (R$ 76,56 bilhões).