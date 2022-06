Eventos reúnem 33 agroindústrias em Bento Gonçalves

publicidade

A 30ª Expobento e a 17ª Fenavinho, que começam nesta quinta-feira, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, contarão com 33 agroindústrias de 28 municípios gaúchos. Os eventos, promovidos pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG), reúnem 450 expositores de diferentes segmentos, como agroindústria, imóveis, vestuário, alimentação, automóveis, agronegócio, vinhos, recreação e variedades. “Considerando as dificuldades da pandemia e a forte estiagem que atingiu o Estado, a feira é uma oportunidade para o fortalecimento da agricultura familiar, onde é possível mostrar o trabalho desenvolvido e a qualidade da sua produção”, destaca Bruna Fogiato, diretora do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria (Dafa) da Secretaria da Agricultura (SEAPDR). Entre os produtos comercializados estão queijos, embutidos, geleias, biscoitos, pães, mel, vinhos, suco de uva e artesanato.