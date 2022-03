Expoagro Afubra gera boa expectativa de negócios

publicidade

Produtores rurais, fabricantes de máquinas, agroindústrias e profissionais do setor agropecuário reúnem-se desta quarta-feira a sábado na Expoagro Afubra, em Rio Pardo. Uma das maiores vitrines da agricultura familiar do país, a mostra é realizada no Parque de Exposições da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), no quilômetro 161 da BR 471, na localidade de Rincão Del Rey, e ocorre em clima de retomada de contatos após uma pausa de três anos motivada pela pandemia de Covid-19 – a última edição do evento ocorreu em 2019. A solenidade de abertura será às 9h, com transmissão on-line pelo canal da Afubra no YouTube e no perfil da entidade no Facebook.

Com 470 expositores, 40 a mais que na edição anterior, a feira retorna com a expectativa de alcançar um resultado histórico, diz o coordenador-geral do evento, Marco Antonio Dornelles. “Estamos recebendo confirmação de excursões e já verificamos em outras feiras que os produtores estavam sentindo a falta dos eventos”, observa. Ele destaca o fato de a exposição ter sido ampliada para quatro dias, em vez dos três tradicionais, como aspecto favorável para a visitação.

Apesar das dificuldades causadas pela estiagem no Estado, os organizadores esperam bons negócios na feira, segundo Dornelles. Em 2019, a Expoagro movimentou R$ 70,6 milhões.

Entre as agroindústrias, o clima também é de entusiasmo. O tradicional Pavilhão da Agricultura Familiar foi ampliado e abrigará desta vez 197 empreendimentos, distribuídos em 193 estandes – 134 de alimentos, 41 de artesanato e 18 de flores.

Para o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS), Eugênio Zanetti, esta edição tem um fator emocional importante – em 2020, diante da escalada do coronavírus, a Expoagro foi cancelada às vésperas da abertura, o que trouxe frustração e prejuízos aos expositores que já estavam com os estoques preparados para o evento. “É uma forma de retorno ao mercado, de dar incentivo a novas ações e de recapitalização para as famílias”, destaca Zanetti.

Uma das novidades deste ano é o Espaço Inovação Agro, voltado a novas tecnologias. No sábado, o evento receberá pela primeira vez uma exposição morfológica do cavalo crioulo, organizada pelos Núcleos de Criadores de Cavalos Crioulos (NCCC) de Santa Cruz do Sul, Rio Pardo e Pantano Grande.

A programação de hoje inclui debates. Às 14h30, está prevista uma roda de conversa sobre o tema “Desafios e oportunidades do empreendedor rural”, promovida pela ONG Foco Empreendedor, na sala 03 do Espaço Inovação do Agro. Às 15h ocorre a premiação do Programa Bolsa de Sementes e da Escola Destaque do Projeto Verde é Vida, no Palco Principal do Espaço de Inovação do Agro.