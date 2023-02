23ª Expodireto Cotrijal é lançada com slogan "Somos o amanhã"

publicidade

Com o slogan “Somos o amanhã”, foi lançada na manhã desta segunda-feira, no Hotel Deville, em Porto Alegre, a 23ª Expodireto Cotrijal, que acontece de 6 a 10 de março, em Não-Me-Toque. Neste ano, a feira de inovação e negócios contará com 580 expositores, num parque ampliado para 131 hectares, contra os 98 hectares do ano passado.

São esperados 250 mil visitantes para esta edição, que ocorre novamente num período de estiagem, mas sem prejuízo da expectativa faturamento, que em 2022 atingiu os R$ 5 bilhões.

O presidente da Cotrijal, Nei Manica, destacou que além da representatividade nacional, o evento de 2023 vai contar com a presença de pelo 60 delegações internacionais e não se furtará de discutir questões fundamentais para o agro como a irrigação e o avanço da legislação ambiental.

