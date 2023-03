Atividades para o Dia Internacional da Mulher preenchem programação da Expodireto

publicidade

O crescente interesse das mulheres em temas técnicos e voltados à gestão foi evidenciado neste Dia Internacional da Mulher e terceiro dia da 23ª Expodireto Cotrijal. Uma caravana de 170 mulheres associadas à Cotrijal fez uma visitação guiada no parque dividida em quatro grupos. “Elas foram direcionadas para locais que oportunizam conhecimento de tecnologia, produtividade, inovação e sustentabilidade”, detalha a coordenadora de Desenvolvimento da Cotrijal, Patricia Rosin.

“O interesse da mulher saiu daquele interesse só em uma palestra motivacional, daquelas atividades tão segmentadas, e hoje estamos com demandas para o dia de campo, conhecimento técnico e se especializar para apoiar seu núcleo familiar e seus parceiros na gestão da propriedade rural”, destaca Patricia. “Muitas ainda são 'do lar', mas cada vez mais elas estão querendo coisas diferentes, elas não querem mais cursinhos de artesanato, de bolacha, elas querem coisas diferentes, mais para gestão, mais cursos técnicos”, acrescenta a facilitadora do programa da Cotrijal Mais Elas, de fomento à participação da mulher no agronegócio, Jaciara Eloisa Wink Jost.

Já durante a tarde, o evento reuniu 300 mulheres no 8º Encontro de Empresárias Rurais Cotrijal, com a palestrante Cristiane Steinmetz, idealizadora da Rede União das Mulheres do Agro (UMA). Após a morte do pai, há oitos anos, Cristiane, sua mãe e irmã assumiram a gestão de sua propriedade e passaram de uma produção de 60 sacos para 80 sacos de soja por hectare. Ela apontou para a necessidade de que as mulheres acreditem em sua própria capacidade. “Parece que existem tantos apostando contra você que você começa a se questionar se você é capaz”, afirma.

ADS fez pré-lançamento de projeto voltado a mulheres que pilotam drones. Foto: Alina Souza

Empresas na feira também tiveram iniciativas voltadas às mulheres. Um exemplo é a fabricante de equipamentos agrícolas Valtra, que trouxe à feira uma nova mascote, a robô cor-de-rosa Val. Também a ADS, do ramo de drones, que aproveitou a data para fazer o pré-lançamento do projeto Mulheres que Voam, que pretende reunir mulheres que pilotam drones de todo o Brasil em encontros mensais para tratar de temas desde autoestima e desenvolvimento pessoal a assuntos mais técnicos relacionados aos drones, como explica a coordenadora de eventos da empresa, Isabella Junges Rosa.