Bancos garantem crédito para a Expodireto Cotrijal

publicidade

Instituições financeiras tradicionais como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banrisul, o Badesul, o BRDE e o Sicredi estarão presentes durante toda a Expodireto Cotrijal 2022 oferecendo opções de crédito ao produtor rural que desejar adquirir máquinas agrícolas ou outras soluções de inovação para a atividade agropecuária.

O Banrisul, que vem aumentando sua participação nos financiamentos do setor, vai a Não-Me-Toque com R$ 500 milhões, sendo R$ 250 milhões para investimentos e o restante para créditos de custeio.

O diretor de Crédito, Osvaldo Lobo Pires, esclarece que as taxas que serão praticadas são as constantes no Plano Safra 2021/2022, a partir de 3% e 4% ao ano. “Vamos estar com as melhores taxas, sempre”, diz Lobo, que demonstra expectativa positiva em relação ao “destravamento” de recursos do Plano Safra.

A presidente do Badesul, Jeanette Lontra, afirma que a instituição não terá limite de verba para atender na Expodireto. Com 40% de suas operações voltadas ao agro, o banco vai oferecer condições especiais para os produtores, pessoas físicas e jurídicas, e para as cooperativas, como a dispensa da taxa de análise, de 0,8%, limitada a financiamentos de até R$ 100 mil.

Jeanette garante que o Badesul trabalhou antes de feira para deixar pré-aprovados valores para a sua carteira de clientes – não apenas agricultores, mas também empresas de comércio e indústria.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) participará da Expodireto destinando R$ 150 milhões para novos financiamentos. Por meio do programa Meu Agro é BRDE, disponibilizará crédito para projetos relacionados especialmente a armazenamento de grãos, irrigação e inovação. O programa contempla igualmente financiamentos para renovação de máquinas agrícolas e equipamentos, construção de frigoríficos, reflorestamento e geração de energia, assim como todos os investimentos no meio rural, desde a agricultura familiar até os grandes projetos de cooperativas de produção. Durante a Expodireto, inclusive, o banco assinará um novo contrato com a Cotrijal, no valor de R$ 50 milhões. “O BRDE dispõe de um leque de macroprogramas de desenvolvimento que também atendem o setor, como é o caso dos projetos de inovação”, resume o superintendente regional, Maurício Mocelin.

Mesmo sem definir valores, o Banco do Brasil anunciou que terá equipe presencial e digital para atender os produtores que apresentarem propostas de financiamento para a instituição. Além das linhas do Plano Safra, como Pronaf, Pronamp e Moderfrota, o banco também levará a Não-Me-Toque linhas de crédito com recursos próprios, destinados à aquisição de máquinas e equipamentos, inclusive para armazenagem e irrigação.

Caixa Econômica Federal e Sicredi também terão estandes e equipes presenciais, mas não anteciparam volume de recursos.