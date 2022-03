Expodireto Cotrijal retoma sua trajetória nesta segunda-feira

publicidade

A 22ª edição da Expodireto será aberta oficialmente às 9h de hoje, em cerimônia no Auditório Central do Parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. A feira, com 550 expositores, voltada para o fechamento de negócios, a apresentação de novas tecnologias e a geração de conhecimento, retorna depois de dois anos, uma vez que foi suspensa no ano passado, em razão da pandemia de Covid-19.

São esperadas para a cerimônia de abertura autoridades do Executivo e do Legislativo e representantes de entidades do agronegócio e produtores, além do público em geral, para o qual o parque abre suas portas das 8h às 18h, diariamente, até sexta-feira, dia 11.

O presidente Jair Bolsonaro não virá à feira deste ano, mas ainda há expectativa de confirmação da visita da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Também é aguardada a participação do vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior.

Conforme a organização da Expodireto, a solenidade de abertura havia sido marcada fora do Auditório Central para facilitar o cumprimento dos protocolos de prevenção à Covid-19 e permitir que um público maior pudesse presenciá-la, mas teve de ser mudada para dentro por causa da previsão de chuva.

Há protocolos a serem respeitados pelo público e expositores durante todo o evento, seja em espaços abertos ou fechados. Mesmo sem a exigência de passaporte vacinal para os visitantes, será recomendado o uso de máscaras dentro das dependências do parque, que nos seus 84 hectares de infraestrutura completa disponibilizará totens e dispensers com álcool em gel.

Os principais destaques da programação no primeiro dia da Expodireto são o 13º Fórum do Milho, a partir das 14h, que debaterá a importância do milho no sistema de produção; o 4º Encontro Jurídico da OAB, com painéis sobre crédito privado e seguro agrícola; e a palestra do vice-secretário de Inovação do Ministério da Agricultura, Cleber Oliveira Soares, sobre Inovação Digital no Agro.

Toda a programação oficial da exposição está disponível para consulta no site da Cotrijal e poderá ser acompanhada pelo portal expodiretodigital.com.br.

HONRARIAS. Esta segunda-feira também será o dia da entrega de honrarias. Logo após a solenidade de abertura, às 10h40min será feita a homenagem ao professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Telmo Carneiro Amado, agrônomo e um dos coordenadores do Projeto Aquarius de Agricultura de Precisão. À tarde, às 16h30min, o advogado especialista em Direito Agrário Ricardo Alfonsin recebe o Troféu Semente de Ouro, promovido pela Prefeitura e pela Câmara Municipal de Não-Me-Toque.

A previsão do tempo, segundo o Boletim Agrometeorológico Integrado da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em conjunto com a Emater/RS-Ascar e o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), é de possibilidade de chuvas entre segunda e quarta-feira, mas na forma de temporais isolados.