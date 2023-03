Feira da Agricultura Familiar fatura R$ 2,57 milhões

publicidade

A edição de 2023 da Expodireto Cotrijal foi um sucesso para as agroindústrias familiares que participaram da feira, segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS). Segundo a entidade, os 192 estandes presentes no Pavilhão da Agricultura Familiar comercializaram R$ 2.576.034,45 nos cinco dias da exposição. O valor final representa um acréscimo de 51,53% sobre o faturamento do segmento na edição passada da feira.

De acordo com a federação, esta edição da feira da agricultura familiar da Expodireto contou com 146 agroindústrias familiares, 27 de artesanato e 19 de flores. Entre os participantes, 45 fizeram sua estreia na mostra, 66 eram liderados pela juventude rural, 107 por mulheres e 42 por jovens mulheres.

Para o presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva, esta edição da Expodireto “certamente, foi a melhor de todas”. “Os números comprovam o quanto as agroindústrias familiares são reconhecidas pelo público pela qualidade do que produzem”, destacou. O dirigente lembrou também que o feito somente foi possível com a parceria de entidades setoriais, governamentais e privadas, como a Cotrijal, o Governo do Estado, através da Secretaria do Desenvolvimento Rural, e dos patrocinadores do espaço: Banrisul, Sicoob, Sicredi e Banco do Brasil.

O encerramento das atividades, ontem, ficou a cargo do vice-governador Gabriel Souza. A entidade também se reuniu com a diretoria da Cotrijal para avaliar a feira e já projetar a edição de 2024.