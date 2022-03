Governo promete R$1,686 bilhão para o Plano Safra

publicidade

O governo federal promete liberar mais R$1,686 bilhão para destravar as operações de crédito do Plano Safra 2021/2022, que estão suspensas desde fevereiro. A divulgação da medida foi feita hoje na 22ª Expodireto Cotrijal, em coletiva que reuniu o presidente da Cotrijal, Nei Manica; o senador Luis Carlos Heinze e entidades como a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag) e a Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja/RS), que receberam a informação diretamente do Ministério da Agricultura. Estes recursos serão remanejados de outras pastas e dependem ainda da aprovação (dada como certa) do Projeto de Lei do Congresso (PLN 1/2022), que será votado na próxima quarta-feira, dia 16.

Heinze também anunciou que a Medida Provisória que vai liberar outros R$ 1,2 bilhão em recursos para rebate das dívidas de custeio e investimento de produtores da agricultura familiar não amparados pelo Proagro será publicada mais tardar na segunda ou na terça-feira da próxima semana. Segundo o senador, ainda faltam obter mais R$ 600 milhões destinados à prorrogação de créditos de custeio e investimento que ainda vão vencer. Os valores definidos serão distribuídos para os quatro estados atingidos pela estiagem - Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul -, na proporção de créditos de cada estado.

De acordo com o presidente da Cotrijal, Nei Manica, o alinhamento destas medidas, que integram as reivindicações que o setor agropecuário gaúcho vem fazendo desde janeiro para socorro dos produtores gaúchos prejudicados pela seca, foi possível com o deslocamento do senador Heinze a Brasília durante esta semana e pelo empenho da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que tinha prometido vir a Não-Me-Toque nesta sexta-feira, mas não pode em razão de agendas na capital federal. "Nós compreendemos e louvamos o esforço que a ministra tem feito", disse ele, sem disfarçar a frustração com a ausência do presidente Bolsonaro. "Cansei, não vou mais a Brasília levar convite para presidente vir à Expodireto", disparou.

Os presidentes da Farsul e da Fetag, Gedeão Pereira e Carlos Joel da Silva, comemoraram o anúncio. Joel reconheceu que para a agricultura familiar, que teve cerca de R$ 900 milhões liberados para o Pronaf dentro do Plano Safra atual na semana passada, o anúncio desta quinta-feira foi daquilo que já se tinha. "Mas com um diferencial muito importante, agora com data para acontecer". encerrou.