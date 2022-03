Ministro do TCU discute soluções para crise hídrica no RS na Expodireto

publicidade

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, palestrou na tarde desta segunda-feira, primeiro dia da Expodireto Cotrijal 2022. O tema da palestra, realizada no auditório do Pavilhão Internacional, que ficou lotado, foi A Nova Agenda Mundial de Proteção do Clima e Solução para a Crise Hídrica no RS. O evento também teve um caráter especial. Antes da palestra, Nardes foi agraciado com a Comenda do Corpo de Bombeiros Militar do RS pela corporação. “Me sinto honrado com esta condecoração”, disse o ministro.

A palestra teve acompanhamento de deputados e autoridades de países participantes da Expodireto. “É uma proposta de recuperação de nascentes. Fizemos uma auditoria há dez anos em todo o Brasil e em toda a América Latina, e queremos trazer os indicadores desse trabalho. É um projeto inovador, não apenas no Brasil, mas a nível mundial”, afirmou. De acordo com ele, foram realizadas duas edições desta auditoria, sempre em áreas naturais protegidas. A última delas foi feita entre 2019 e 2020.

O projeto, conforme o ministro do TCU, teve a participação de praticamente todos os países latino-americanos, incluindo nações do Caribe. Nardes ainda elogiou Nei César Manica, presidente da Cotrijal, que foi chamado à frente. “O senhor é um grande líder, alimentando através da técnica da agricultura de precisão, que é um dos pontos principais desta exposição”, disse o ministro. Também antes da palestra de Nardes, Manica foi homenageado com a mesma comenda concedida pelo Corpo de Bombeiros.