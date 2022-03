Momento e desafios da produção leiteira são debatidos no Fórum Estadual do Leite

publicidade

Com três palestras de especialistas e debates direto com o produtor, o 17º Fórum Estadual do Leite deixou como certeza no auditório central da 22ª Expodireto Cotrijal que o Brasil vive um momento de crescimento da produção leiteira, possivelmente o melhor nos últimos anos. Um dos grandes desafios, de acordo com Paulo do Carmo Martins, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), é fazer com que esse aumento alcance todos os produtores, e não fique concentrado num pequeno percentual.

Falando sobre desafios e oportunidades da cadeia leiteira, o palestrante citou dados de 2017 que mostravam que 70% dos produtores produziam apenas 5% do leite, e que, entre 2009 e 2020, a produção dobrou de tamanho somente entre os cem maiores produtores. Outros números citados por Martins mostram também as vantagens financeiras da cadeia. Analisando uma propriedade do Serrado em 2021, o professor observou que os investimentos no leite tiveram uma rentabilidade de 7,6%, ganhando da maior parte das operações financeiras, com exceção do dólar e do bitcoin.

O palestrante lembrou também que o produto é mais do que um simples alimento. “O leite tem sido continuamente um bom negócio, porque ele é não apenas aquele líquido branco que chega na mesa do consumidor, mas, acima de tudo, insumo para a indústria. Os tambos geram insumos para que tenhamos 90 componentes e mais de 70 derivados”, afirmou, citando outro dado: de 2017 para 1996, o consumo de leite aumentou 37 litros por habitante de cada domicílio brasileiro, superando outras proteínas animais, numa média de 170 litros por pessoa. Segundo ele, há condições de aumentar mais 100 litros.

O professor da UFJF ainda disse que o Rio Grande do Sul é uma região de cada vez mais densidade de leite e que é interessante para as empresas estarem aqui. O Fórum ainda contou com a participação do médico veterinário Matheus Balduino Moreira, que falou sobre as formas de se gerir a pecuária leiteira e superar crises. Já Gustavo Beduschi, diretor executivo da Viva Lácteos, falou sobre os desafios do mercado para este ano de 2022, complementando as apresentações anteriores.