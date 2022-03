Palestra destaca oportunidades com a agricultura digital

publicidade

Aplicativos, softwares, sensores, drones, monitoramento em tempo real, inteligência de dados, sistema de posicionamento global (GPS) e, claro, smartphones. Essas ferramentas fazem parte do glossário básico do conceito de agricultura 4.0 e foram tema da palestra do agrônomo Eduardo Leonel Bottega, na programação da Expodireto Cotrijal desta quinta-feira, em Não-Me-Toque. Professor do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus de Cachoeira do Sul, Bottega detalhou os equipamentos e recursos envolvidos na agricultura digital em todas as fases da produção e apontou as barreiras que ainda precisam ser vencidas para incorporá-la ao dia a dia das propriedades rurais.

Em sua explanação, o palestrante comentou dados da pesquisa “Agricultura digital no Brasil: tendências, desafios e oportunidades”, realizada em 2020 pela Embrapa em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O estudo revelou que 15,9% dos agricultores não usavam nenhuma tecnologia e 84% usavam ao menos alguma ferramenta tecnológica no processo produtivo. Dos entrevistados, 70% afirmaram usar a internet para atividades gerais ligadas à produção.

Segundo Bottega, a pesquisa detectou que a maioria dos produtores gostaria de usar tecnologias digitais para obtenção de informações e planejamento da propriedade, mas há dificuldades de acesso às ferramentas. Quando questionados sobre os maiores entraves, 61,7% citaram os custos da tecnologia, 47,8% mencionaram problemas ou falta de conexão nas áreas rurais e 44% apontaram os gastos para contratação de profissionais especializados. “O valor do investimento para aquisição de máquinas e aplicativos é o principal gargalo”, disse Bottega.

A falta de conhecimento sobre tecnologias apropriadas é outro dilema, relatado por 40,9% dos agricultores. “Não é preciso ser um expert em tecnologia, mas (o produtor) tem de estar por dentro do que está acontecendo no campo”, destacou Bottega. Do lado das empresas e dos prestadores de serviço entrevistados no levantamento, a falta de conectividade no campo foi mencionada por 61% como a maior barreira no caminho da agricultura digital.

Para Bottega, a adoção da tecnologia 4.0 em grande escala depende de três grandes esforços. O primeiro é garantir a padronização tecnológica entre máquinas e sistemas inteligentes, para que o produtor tenha liberdade de escolha e possa reduzir os gastos na hora da compra dos equipamentos. O segundo desafio está no conhecimento técnico do produtor e dos prestadores de serviços, e o terceiro é a busca de pluralidade tecnológica, para que os avanços não fiquem restritos às grandes propriedades e possam chegar aos pequenos produtores. As instituições de ensino, afirmou o professor, têm papel importante nesse processo. “Nós, da academia, (precisamos) nos empenhar mais na divulgação das tecnologias com os nossos projetos de extensão”, disse.