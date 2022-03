Um espaço de conexões e soluções para o agro

publicidade

“Eu sou Maximus, um bom ajudante e um bom amigo”. Essa é a resposta que o simpático robozinho chamado Maximus concede quando é questionado quem é ele. A máquina de tecnologia russa que dança, conversa em português, aperta a mão do interlocutor, tem reconhecimento facial e acessa a Internet é uma das atrações da Arena Agrodigital, que está em seu segundo ano na Expodireto Cotrijal. Ampliado, o espaço comporta 26 estandes em 2022, ante 23 no ano de 2020, edição anterior do evento. Ele funciona sob uma cúpula que chama a atenção dos visitantes e conta também com uma inédita arena de drones em sua área.

A arena é um local multiuso. Em seu centro, há um espaço para palestras diversas, sendo que algumas delas são também transmitidas pela plataforma Expodireto Digital. Ao longo da Expodireto, estão previstas mais de 40 delas. Grandes empresas, como Yara, Sicredi, Banrisul, Serasa Experian, entre outras, compartilham o espaço com startups e outras companhias já consolidadas, mas que têm, em seu DNA, a busca de soluções criativas para questões diversas relacionadas ao agro. Mesas e cadeiras próximas ao centro indicam que podem ocorrer reuniões livres, a qualquer momento, sem necessidade de agendamento. Seis startups e dois hubs de inovação também estão incubados neste local. O espaço conta ainda com um auditório principal e quatro miniauditórios.

“Pretendemos que as empresas parceiras e conectadas ao agro possam trazer ao auditório e dentro de seus estandes o que elas têm de transformações digitais, para ajudar o produtor a atingir mais produtividade”, afirma o coordenador da Arena Agrodigital, Luiz Felipe Moraes Lopes, que também é gerente de TI, Qualidade e Processo da Cotrijal.

Lopes comenta ainda que a arena é o espaço de inovação da Cotrijal. “Dentro da cooperativa, temos um comitê de inovação, e temos algumas iniciativas que apresentamos aqui. A gente pretende que isto seja uma apresentação de tudo o que a Cotrijal faz em termos de transformação digital”, pontua, reforçando que, no futuro, a intenção é utilizar a Arena Agrodigital “não apenas uma vez só por ano, mas também fazer dela um ponto de convergência entre outras iniciativas e outras incubadoras de startups que possam estar aqui trabalhando conosco”.

Representante de uma empresa de resfriamento e secagem de grãos e sementes do Paraguai, Paulo Fenzke, de Panambi, diz que o local é excelente para a realização de negócios. “Esse conceito que é colocado aqui é bastante interessante; isto de compartilhar conhecimento e tecnologia”, afirma. “Não apenas pessoas jovens vêm aqui, mas produtores em geral estão vindo conhecer as soluções”, constata.

Colegas de empresa, o instalador de equipamentos agrícolas Alexsander Aguiar e o engenheiro eletricista Gabriel Comim, de Passo Fundo, visitaram o local e gostaram do que viram. “Viemos dar uma olhada. Ainda não tínhamos visitado nesta edição. Muito boa esta parte”, disse Alexsander.