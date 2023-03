ExpoGiruá: Mostra exibe força do agro regional até domingo

publicidade

Começa nesta quarta-feira e vai até o próximo domingo, dia 5, no Parque de Exposições Olmiro Callai, em Giruá, a ExpoGiruá e Feira do Butiá 2023. O evento contará com 154 expositores comerciais, 11 de gado leiteiro, 50 de cavalo Crioulo e três voluntários. “A feira mostrará a força do agronegócio sustentável, da tecnologia e da pesquisa realizada na região", disse o presidente da Expogiruá 2023, Paulo Taborda, em visita ao Correio do Povo. Uma das atrações será uma lavoura experimental de 45 cultivares de soja. “Nosso produtor vai ver o desenvolvimento delas dentro da nossa realidade”, diz.

A mostra exibirá também a produção agrofamiliar realizada a partir do butiá. Conforme a presidente da Feira do Butiá, Claudia Amaral, entre os produtos estão artefatos fabricados a partir das folhas dos butiazeiros, como bolsas, tapetes e suporte para pratos de mesa. “O visitante poderá também conferir iguarias, doces e bebidas feitos com butiá”, lembra.

A programação completa da Expogiruá e da Feira do Butiá está no site expogirua.com.br.