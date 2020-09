Expointer Digital terá 50 estandes da agroindústria familiar

publicidade

A Feira da Agricultura Familiar da Expointer 2020 Digital contará com 55 empreendimentos e 50 estandes. O assessor de Política Agrícola e Agroindústria da Fetag, Jocimar Rabaiolli, disse que, apesar das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o segmento estará bem representado, com agroindústrias de diversas regiões do Estado e com grande diversidade de produtos, que incluem queijos, salames, cucas, biscoitos e artesanato, entre outros. Entre elas há empreendimentos que já participaram da Expointer e também estreantes. As vendas serão no formato drive thru.