Expoleite/Fenasul tem retorno confirmado para maio

Apesar das incertezas com a pandemia, está confirmada a realização da 43ª Expoleite e 16ª edição da Fenasul de 18 a 22 de maio de 2022 no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento é promovido pela Gadolando e ocorreu pela última vez em 2019. Segundo o presidente da entidade, Marcos Tang, a programação ainda está sendo organizada em conjunto com a Secretaria da Agricultura, Farsul e entidades de criadores.

Além de palestras técnicas, o evento deverá ter atividades e leilões relacionados às raças de cavalos Árabe e Mangalarga e uma classificatória ao Freio de Ouro. Gadolando e Farsul planejam ainda a tradicional Feira de Terneiros, Terneiras e Vaquilhonas. Também está prevista a conclusão do Circuito Exceleite da raça Holandês.

A Expoleite é um evento estratégico para os produtores devido à grande procura por matrizes que ocorre nesta época, diz Tang. “Há valorização do preço pago ao produtor, ele começa a usar as pastagens de inverno e consegue produzir leite com um custo um pouco menor”, afirma.