Exportação de arroz voltou a crescer em setembro

Mesmo que estejam em ano difícil, as exportações de arroz apresentaram alta em setembro. Conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), ligada ao Ministério da Economia, compilados pelo Cepea/Esalq/USP, os embarques do mês passado totalizaram 130,2 mil toneladas (em equivalente casca), o que representa uma elevação de 13,7% em relação a agosto e de 66,6% na comparação com setembro do ano passado.

No acumulado do ano, no entanto, os números apontam para uma queda acentuada das vendas ao exterior. De janeiro a setembro, a retração é de 71% no arroz com casca e de 34% no arroz sem casca. Segundo o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho, a recuperação das exportações tem ocorrido principalmente com o arroz beneficiado. “Os negócios estão fluindo um pouco menos do que o esperado, mas a manutenção do câmbio tem estimulado algumas exportações”, constata. Entre os destinos recentes, Velho cita países da América Central e do Sul, como Cuba, Costa Rica e Venezuela.

A retomada dos embarques contrasta com a lentidão do mercado interno, que, segundo o Cepea/Esalq/USP, segue com baixa liquidez. “Por isso estamos tentando viabilizar esses negócios de exportação, porque o mercado interno está pressionado, e quem pressiona não é a indústria, e sim o varejo”, complementa Velho. Na próxima semana, o dirigente estará em Guadalajara para participar da Expo Antad, maior feira de alimentos do México, que ocorre de 18 a 20 de outubro. A Federarroz irá contar com um estande no local com o objetivo de viabilizar novos negócios.

Custos preocupam. Os custos da produção orizícola são um fator de preocupação para a safra que começa a ser plantada no Rio Grande do Sul. Segundo levantamento da Farsul, que tem por base o programa Campo Futuro, o preço do saco de 50kg do cereal deve ser de pelo menos R$ 76,32 ao final da colheita para que o agricultor possa cobrir os gastos. Em agosto, o valor necessário era de R$ 70,37. No mesmo período do ano passado, de R$ 60,54. O insumo responsável pela maior alta é o fertilizante, que encareceu 74% em 12 meses. Em seguida aparecem o frete (39%), sementes (32%), capital de giro (26%), químicos (21%) e operações mecânicas (21%).

Em agosto do ano passado, quando o saco era vendido a R$ 79,20, a margem bruta por hectare era de R$ 3.148,70. Um ano depois, a margem caiu 64%, para R$ 1.127,30. “Não teremos a margem que houve na safra passada e hoje estamos trabalhando em cima de números que foram muito achatados pelo custo de produção. Isso realmente acendeu a luz amarela”, alerta o coordenador da Comissão de Arroz da Farsul, Francisco Schardong.