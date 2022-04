Exportação de carne de frango sobe 5,7%

publicidade

As exportações brasileiras de carne de frango (in natura e processado) totalizaram 418,8 mil toneladas em março, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número é 5,7% superior ao volume embarcado no terceiro mês de 2021, que chegou a 396 mil toneladas. A receita em março alcançou 771,1 milhões de dólares, 27,8% maior que a do mesmo período do ano passado. No trimestre, as exportações de carne de frango somaram 1,142 milhão de toneladas, 10,2% mais nos três primeiros meses de 2021.