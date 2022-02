Exportação de ovos cresce 42,6% em janeiro

publicidade

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o Brasil exportou 2,316 mil toneladas de ovos (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) em janeiro de 2022. Isso representa um crescimento de 42,6% em relação ao mesmo período de 2021, com 1,624 mil toneladas. A receita total das exportações no mês foi de 3,089 milhões de dólares, 52,3% a mais que no mesmo período do ano passado. Os Emirados Árabes Unidos foram o principal destino das exportações.