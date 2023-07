Exportação de ovos do RS cresce 169% no primeiro semestre e sinaliza bom momento do setor

publicidade

O mercado de ovos registrou alta expressiva nas exportações no primeiro semestre, marcando o melhor momento do setor desde 2020. Conforme a Organização Avícola do RS, que representa a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do RS (Sipargs), os embarques cresceram 169% em relação ao mesmo período do ano passado, saltando de 1,175 toneladas para 3,161 toneladas.

Em faturamento, o incremento foi de 201,5%, alcançando 11,8 milhões de dólares, contra 3,9 milhões de dólares no mesmo período de 2022. “No primeiro semestre, passamos a atender mais de 60 países, o que finalizou neste excelente resultado”, comentou o presidente executivo da Organização Avícola, José Eduardo dos Santos.

Na análise do mês de junho, a exportação de ovos foi 354,2% maior do que o volume embarcado no mesmo mês de 2022, aumentando de 196 toneladas para 889 toneladas. O crescimento em faturamento foi 262,8% superior, saltando de 886 mil dólares, em junho de 2022, para 3,2 milhões de dólares no mês passado.

No cenário nacional, foi registrado crescimento de 150% nas exportações, com 16,6 mil toneladas no primeiro semestre, ante 6,6 mil toneladas embarcadas no mesmo período de 2022. Com a valorização da proteína no mercado global, o setor faturou 41,2 milhões de dólares, aumento de 222,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em nível nacional, o mês de junho também teve cifras maiores, com 901% de aumento nas vendas, passando de 469 mil toneladas para 4,6 milhões de toneladas, o que se refletiu em 608% de acréscimo na receita, saindo de 1,6 milhão de dólares para 11,6 milhões de dólares.

