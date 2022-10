Exportação eleva preço do arroz no mercado interno

publicidade

As exportações brasileiras de arroz base casca efetivadas nos últimos três meses impulsionaram a reação no preço do grão ao produtor. Conforme levantamento diário do Cepea/ Irga-RS, a cotação da saca de 50 quilos saiu de R$ 75,65, em 26 de agosto, para R$ 79,88 em 26 de outubro. A elevação de 5,6% para o período, no entanto, está aquém da expectativa dos orizicultores, que esperavam reação mais firme. “Os produtores mais preparados estão conseguindo ter margens de lucro novamente, mesmo que apertadas. Mas uma parte deles ainda reclama que os preços não cobrem os custos de produção”, avalia o consultor da SAFRAS & Mercado Evandro Oliveira. De acordo com ele, os embarques mensais médios chegam a 200 mil toneladas.

A dificuldade de o mercado puxar os preços para cima está ´principalmente nas importações do cereal do Paraguai. Oliveira explica que os preços do país vizinho chegam com uma vantagem entre 15% e 17% sobre os do arroz gaúcho beneficiado e descascado. Para o presidente do Sindicato da Indústria do Arroz (Sindarroz), Élio Coradini Filho, isso é um problema causado pela tributação, em especial pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A expectativa do dirigente, ainda, é de que os preços sigam firmes. “Os preços estão em um patamar aceitável para toda a cadeia, mas muitos produtores ainda seguram a venda dos estoques aguardando preços melhores”, comenta.

