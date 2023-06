Exportações de ovos até maio já superam total de 2022

publicidade

As exportações brasileiras de ovos (produtos in natura e processados) somaram 11,95 mil toneladas de janeiro a maio deste ano, volume 93,1% superior ao total exportado no mesmo período do ano passado. Em receita, os embarques geraram 29,67 milhões de dólares nos primeiros cinco meses do ano, um salto de 165,8% na mesma base de comparação. Com isso, as vendas externas acumuladas neste ano já superam, tanto em volume quanto em receita, os números de todo o ano de 2022 - de 9,474 mil toneladas e 22,4 milhões de dólares, respectivamente.

Apenas em maio, as exportações brasileiras de ovos atingiram 4,346 mil toneladas, volume 592% maior que o embarcado no quinto mês de 2022. Em receita, o crescimento foi de 429,4%, para 10,069 milhões de dólares em maio deste ano. Segundo a ABPA, o principal destino das vendas internacionais de ovos do Brasil, o Japão importou de janeiro a maio 4,980 mil toneladas, superando em 1190% o total do mesmo período de 2022. Em seguida, está Taiwan, com 3,594 mil toneladas (em 2022, não houve embarques para o destino).