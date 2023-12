Exportações de ovos crescem 99% em novembro

publicidade

As exportações brasileiras de ovos (considerando produtos in natura e processados) totalizaram 788 toneladas em novembro, superando em 99,9% o total exportado no décimo primeiro mês de 2022. A receita gerada pelos embarques chegou a 1,999 milhão de dólares, saldo 36,4% superior ao registrado no ano passado. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

No acumulado de janeiro até novembro, as exportações de ovos atingiram 24,5 mil toneladas, um crescimento de 170,5% frente ao mesmo período de 2022. Em receita, o resultado foi de 60,7 milhões de dólares, um salto de 187,4% na mesma base de comparação. O Japão continuou sendo o principal destino dos embarques, tendo adquirido 10,363 mil toneladas no período, volume 947,9% superior ao de janeiro a novembro de 2022.