Exportações do agronegócio cresceram 51% em novembro

publicidade

A receita das exportações brasileiras do agronegócio atingiu US$ 12,65 bilhões no mês passado, ultrapassando, pela primeira vez, a cifra de US$ 10 bilhões para meses de novembro. O valor é 51,2% superior aos US$ 8,36 bilhões exportados em novembro de 2021. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o recorde se deve ao aumento de 29,3% do volume de embarques, mas também foi influenciado pelo avanço de 16,9% dos preços médios de exportação.

Em grande parte, o desempenho favorável é explicado pelo crescimento de 154% dos embarques de milho, que somaram 6,06 milhões de toneladas no mês passado, um recorde para novembro. As vendas do cereal geraram uma receita também recorde para esse período do ano, chegando a 1,73 bilhão de dólares – um salto de 255,8% na mesma base de comparação.

Em termos financeiros, os cinco principais setores exportadores do agronegócio em novembro foram o complexo soja (participação de 21,7%); carnes (15,2%); cereais, farinhas e preparações (14,7%); complexo sucroalcooleiro (14,5%); e produtos florestais (10,6%). Esses segmentos responderam por 76,7% do valor total exportado pelo Brasil em produtos do agronegócio no período.

O complexo soja (grão, farelo e óleo) exportou 2,74 bilhões de dólares, o que significou um crescimento de 31,9% na comparação com novembro do ano passado. Os embarques de carnes bateram recorde para meses de novembro, chegando a 1,92 bilhão de dólares (+47,2%). A carne bovina foi a proteína com maior valor exportado, de 870 milhões de dólares (+76%). Os cereais, farinhas e preparações somaram vendas externas de 1,86 bilhão de dólares (+243,8%), sendo que as exportações de milho responderam por quase todo o valor exportado pelo setor.

A participação do agronegócio nas exportações totais do país em novembro ficou em 44,9%.No acumulado de janeiro até novembro, o Brasil enviou ao exterior 145,3 milhões de toneladas de produtos do agronegócio. Em divisas, as exportações do agro nos 11 meses do ano somaram 148,26 bilhões, valor recorde para o período desde o início da série histórica do levantamento, em 1997.