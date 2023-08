Expositores aceleram o ritmo para a 46ª Expointer

publicidade

Mesmo sob muita chuva, os preparativos do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, aceleram para a 46ª Expointer. A maior movimentação é vista na chegada dos animais, dada a proximidade da abertura oficial dos portões no próximo sábado, dia 26. Segundo o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), até o final da tarde de ontem, estavam acomodados 531 bovinos, 559 ovinos, 312 equinos, 37 bubalinos e 146 Coelhos. Três bovinos tiveram o acesso negado devido a inconformidades documentais.

O pavilhão que abriga o gado de corte, os ovinos e os bubalinos está com praticamente 50% da lotação completa. Entre o gado de corte, é possível observar exemplares das raças Angus, Limousin, Hereford, Braford e Brangus, além dos zebuínos Nelore. Entre os ovinos, estão no pavilhão exemplares das raças Texel, Hampshire Down, Poll Dorset, Suffolk, Corriedale, Romney Marsh, Ile de france, Menino Australiano, Dorper e White Dorper.

Na pista dos cavalos crioulos que, a partir deste ano, estará com a estrutura coberta, o dia foi das primeiras provas morfológicas de machos e fêmeas para o Freio de Ouro. Hoje, os exemplares passarão por avaliação funcional.

As grandes fabricantes de máquinas e implementos agrícolas estão avançadas na montagem dos estandes, com tratores e peças já posicionadas.

Para os últimos dias deve ficar a finalização da estrutura necessária para receber os agricultores familiares. Como o espaço requer instalações elétricas e eletrodomésticos funcionando a pleno, os expositores começam a chegar hoje. De acordo com a equipe de montagem do pavilhão, ontem, foi dia para instalar estruturas para ventiladores e internet, além de equipamentos de som.

