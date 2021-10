Fórum aborda novas tecnologias

publicidade

O Fórum Tecnológico do Leite, promovido pelo Colégio Teutônia e pela Emater/RS-Ascar, ocorre entre os dias 19 e 21 de outubro, com transmissão pelo canal do Colégio Teutônia no YouTube, aberta e gratuita.

A professora Cristiana Terra, coordenadora do curso Técnico em Agropecuária do Colégio Teutônia, diz que a programação acrescenta informações sobre tecnologia e inovação, podendo inspirar as propriedades.