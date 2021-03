Farsul recebe sinalização do uso de novo preço para garantia do FEE

publicidade

A Farsul recebeu sinalização de que o Banco do Brasil poderá criar uma linha alternativa de Financiamento Especial para Estocagem de Produtos Agropecuários (FEE) que considere o preço de referência do produto em vez do preço mínimo, segundo informou em nota, ontem. Atualmente, o FEE obriga o agente financeiro a receber o produto em garantia pelo valor do preço mínimo, que está abaixo da metade do preço de mercado. Isso obriga o produtor a entregar o dobro de garantias.