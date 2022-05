Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul completa 95 anos e empossa diretoria

publicidade

A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) completa 95 anos nesta terça-feira, com posse da diretoria que já trabalha desde o início de janeiro. Em seu segundo mandato, Gedeão Silveira Pereira segue na presidência da entidade, que renovou 40% e ampliou o número de mulheres no quadro diretivo. Para o dirigente, também diretor de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a comemoração ocorre em um período bastante conturbado. “Se há possibilidade da falta de alimentos no mundo, aumenta muito a responsabilidade brasileira em suprir as demandas do país e do mercado internacional, principalmente após os episódios da Covid-19 e da guerra da Ucrânia”, declara.

Entre as novidades da gestão, destaque para o novo indicador que monitora o índice de Inflação de Insumos para a Produção de Leite Cru (ILC). O levantamento deste dado estatístico tem por objetivo suprir os produtores rurais de informações que possam auxiliá-los nas discussões que envolvem a cadeia leiteira. Outro lançamento importante é o o novo painel de dados sobre a ovinocultura no Estado, com números do rebanho gaúcho e abates por município. Ambos estão disponíveis para consulta no link da Farsul Big Data .

A celebração do aniversário e da posse será realizada na Casa NTX, em Porto Alegre, a partir das 19h.