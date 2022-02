Feira abre hoje em Campo Novo

publicidade

A 6ª Edição da Expoagro Cotricampo começa hoje e se estende até sábado, dia 26, no Campo Experimental da Cotricampo, em Campo Novo, no Noroeste do Estado. Promovido pela Cooperativa Tritícola Mista de Campo Novo (Cotricampo), o evento tede de ser cancelado em 2021 por causa da pandemia. Agora, o presidente da cooperativa, Gelson Bridi, acredita que a feira será de retomada econômica da região e também do ânimo dos produtores.

Neste ano, a Expoagro Cotricampo terá a primeira edição da Feira Regional de Terneiras das Raças Jersey e Holandesa e inaugura sua Arena Jovem, para dar visibilidade às iniciativas de inovação, além de promover o Seminário Regional da Atividade Leiteira. No total, serão cerca de 200 expositores, entre eles 30 da agricultura familiar. Bridi acredita que pode haver avanço no volume de negócios, que na última edição atingiu R$ 138 milhões.