Fenarroz começa nesta terça-feira em Cachoeira do Sul

A 23ª Feira Nacional do Arroz (Fenarroz) - Multifeira do Agronegócio ocorre de hoje (6) a domingo (11) em Cachoeira do Sul. O evento terá uma série de palestras e debates no Auditório Ito Zimmer, além de exposição de fornecedores da cadeia do arroz, máquinas e equipamentos, agricultura familiar, comércio e exposição e julgamento de equinos e ovinos.

A programação de palestras técnicas se inicia neste dia 6, às 9h, com o 15° Seminário do Arroz Irrigado, uma iniciativa do Instituto Riograndense do Arroz (Irga) que apresentará resultados da safra na Região Central e de pesquisa de terras baixas na região. Também haverá apresentações com recomendações de adubação, uso de geotecnologias aplicadas ao arroz e às culturas em rotação, tendências da nova lavoura de terras baixas e uso de bioinsumos na agricultura.

Ao meio-dia desta terça-feira, a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços (Cacisc) promove reunião-almoço com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, no CTG José Bonifácio Gomes, abordando o desenvolvimento da região e perspectivas futuras.

Na sequência da programação da Fenarroz, ocorrem seminários abordando desafios de duas safras, pecuária, turismo rural e o desenvolvimento regional, terras altas e noz-pecã. Também haverá o 3º Seminário Nacional da Mulher do Agronegócio, o Inova Cachoeira Agro, em parceria com a CDL, e debate sobre o cenário econômico global e o mercado agro na Ásia. A programação pode ser acessada no site da Fenarroz.

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) vai expor equipamentos, projetos e atividades na Fenarroz. Entre os destaques, serão mostrados o simulador de relevos, equipamento utilizado no curso de Engenharia Agrícola, e carro elétrico e carpot solar (estação de recarga rápida).

SERVIÇO

Horário de visitação: 10h às 20h

Ingressos

Adulto: R$10,00

Idosos e estudantes: R$5,00 (mediante apresentação de carteira)

Crianças de até 7 anos não pagam

Estacionamento: R$25,00 por veículo.

