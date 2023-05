Fenasul e Expoleite encerram com público estimado em 100 mil visitantes

publicidade

A 17ª Fenasul e a 44ª Expoleite encerraram oficialmente as atividades neste domingo com o desfile dos grandes campeões deste ano. Segundo a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), os eventos reuniram 100 mil pessoas entre os dias 17 a 21 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O presidente da Gadolando, Marcos Tang, afirmou em seu discurso que os produtores e seus animais são as maiores autoridades da Fenasul Expoleite. “Os campeões do concurso leiteiro e da morfologia não foram feitos na feira, mas em casa, com o trabalho de toda a família desses produtores, desde que cada um desses animais nasceu”, enfatizou, parabenizando a todos. O dirigente finalizou divulgando a data das próximas edições das exposições, que ocorrerão entre 15 e 19 de maio de 2024.

O vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) lembrou que os eventos proporcionaram oportunidades de comercialização, troca de experiências e de tecnologias. “Destacamos a sempre marcante presença das agroindústrias familiares, que mais uma vez trouxeram excelentes produtos para o público visitante", enfatizou.

O presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), João Francisco Bade Wolf, informou que, para 2025, há um trabalho no sentido que ambas as feiras ocorram paralelas à Exposição Internacional do Hereford e do Braford.

O diretor administrativo da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Francisco Schardong, prestou uma homenagem aos funcionários da Secretaria da Agricultura e ao trabalho que desenvolvem ao longo dos anos. Por fim, Schardong entregou placas ao prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, e ao presidente da Gadolando, Marcos Tang, pelo trabalho desenvolvido nas edições da Fenasul, Expoleite e Multifeira.