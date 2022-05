Fenasul Expoleite 2022 abre atividades com “Leite com Café”

publicidade

A Fenasul Expoleite 2022 terá seu lançamento oficial na próxima quarta-feira (11). O evento denominado “Leite com Café” ocorrerá no Pavilhão do Gado Leiteiro do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a partir das 7h30. A cerimônia contará com autoridades e representantes da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), da Secretaria da Agricultura (Seapdr), da Farsul, da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) e da Prefeitura Municipal de Esteio.