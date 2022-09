Final Nacional da Paleteada 2022 é atração em Esteio

publicidade

O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, recebe, hoje e amanhã, as provas da Final Nacional de Paleteada 2022, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). As disputas começaram na manhã da última quarta-feira (7) e contam com 150 duplas da Força A e 50 da Força B.

A programação desta sexta-feira tem início às 7h, com quatro baterias da Paleteada Força A (box 01 a 100), seguidas por outras duas baterias (box 101 a 150). Na sequência, estão previstas três baterias da Paleteada Força B (box 151 a 200). A grande final de ambas as categorias ocorre no sábado, com respectiva entrega de prêmios. As disputas começam às 8h (Força B) e às 13h (Força A), com posterior jantar de confraternização.

Conforme Gustavo Silveira Rodrigues, coordenador da Subcomissão de Paleteadas, este foi o maior ciclo da modalidade, com o maior número de provas. Ele também ressalta o aumento no número de finalistas em pista. “São 300 cavalos correndo na A e 100 cavalos correndo na B, e isto para a raça é muito importante”, enumerou. “É um prova esportiva que a cada ano cresce mais e tem mais adeptos”, afirma Rodrigues.