Fiscais do Mapa poderão certificar frutas e hortaliças para a OCDE

publicidade

Termina hoje, em São Paulo, o curso de formação de inspetores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ministrado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), voltado para a aplicação de normas internacionais para frutas e hortaliças. O Brasil faz parte da organização internacional por meio do Esquema de Frutas e Hortaliças.

A partir da conclusão do curso, os inspetores estarão aptos a avaliar lotes desses produtos e assinar a certificação, o que deve acelerar o fluxo de exportação. Além da parte teórica, os inspetores participaram de atividades práticas, em que puderam observar defeitos em frutas e saber o que é aceitável ou não pelo mercado externo.

Veja Também

A participação do Brasil no Esquema OCDE para Frutas e Hortaliças começou a ser articulada em 2015 e agora chega a etapa final com a formação dos inspetores. A OCDE reúne 38 países e tem sede na França. “O principal objetivo do Esquema de Frutas e Hortaliças da OCDE é facilitar o comércio por meio da harmonização de implementação e interpretação de normas de comercialização. Outro objetivo é facilitar o reconhecimento mútuo das inspeções pelos países participantes”, disse o representante da OCDE Jose Brambila. Ainda hoje o grupo visita a Ceagesp, para acompanhar o funcionamento da central de entrepostos.