Força-tarefa vai agilizar ações

Uma ordem de serviço emitida pelo governador Eduardo Leite criou formalmente a força-tarefa que vai agilizar os trâmites administrativos de ações de enfrentamento à estiagem em municípios em situação de emergência. A equipe vai atuar durante 180 dias no âmbito da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural para acelerar as ações necessárias ao processo de assinatura de convênios entre o governo do Estado e prefeituras para o repasse de recursos que viabilizarão a escavação de 6 mil microaçudes no Rio Grande do Sul.

Dos 497 municípios gaúchos, 404 decretaram situação de emergência por causa da estiagem até ontem, segundo a Defesa Civil. O Estado já homologou 374 decretos, enquanto a União reconheceu 326.