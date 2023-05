Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo é reinstalada na Assembleia Legislativa

publicidade

Foi reinstalada nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop-RS), presidida pela terceira vez consecutiva pelo deputado estadual Elton Weber. O evento de relançamento teve a presença de parlamentares e representantes dos diversos ramos do segmento. O grupo teve adesão praticamente unânime entre os deputados gaúchos, contando com a assinatura de 54 dos 55 deles, já que o presidente Vilmar Zanchin não pode aderir a nenhuma frente.

“Quando andamos entre os municípios do Rio Grande do Sul, percebemos o desenvolvimento harmonioso do sistema cooperativo. Sabemos que ele enfrenta algumas dificuldades, por exemplo, no setor agropecuário, em razão da seca de três anos para cá, além da alta taxa de juros, preços baixos das commodities. Porém, não é por isso que elas não vão continuar trabalhando e, nós, como frente parlamentar, vamos atuar para ajudar a resolvê-las”, salientou Weber. A diretoria da Frencoop é composta pelos deputados Zé Nunes, Delegado Zucco, Silvana Covatti, Professor Bonatto, Paparico Bacchi, Gerson Burmann e Luciano Silveira.

O presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, disse que um terço da população gaúcha é associada ao cooperativismo, o que demonstra a importância da frente para fomentar os debates no âmbito legislativo. “Isto mostra que esta sociedade de pessoas com objetivo econômico de construir a alternativa do futuro é fundamental para este crescimento. Estamos muito satisfeitos, e há uma série de demandas que temos de construir a níveis estadual e federal. O trabalho é longo, e quando vemos todos os deputados alinhados, com certeza vai facilitar esta caminhada”, afirmou Hartmann.

Ainda conforme ele, a meta é dobrar o faturamento do setor cooperativo no RS, bem como ampliar o número de associados e na rentabilidade. Prossegue também o projeto de gerar R$ 150 bilhões de faturamento nos próximos quatro anos, dentro do chamado Plano Gaúcho de Cooperativismo RSCOOP150. Weber ainda salientou que pretende convocar representantes das cooperativas para contribuir ao trabalho que deverá ser desempenhado nos próximos meses. As primeiras reuniões devem ocorrer nos próximos dias.

O secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, cumprimentou os representantes da Assembleia pela recondução da frente, e disse que há “total e irrestrito apoio” do governo do Estado a ela. “Sabemos que nossas cooperativas vêm enfrentando sérias dificuldades, e engana-se quem pensa que é pela falta de capacidade de gestão, mas sim pela grave crise econômica que se assola em nosso país. Elas têm grande importância para, por exemplo, garantirmos a segurança alimentar”, pontuou. Conforme ele, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, determinou a criação de um grupo de trabalho, que “estará nos próximos dias debruçado” para discutir o enfrentamento desta crise no setor.