Fronteira-Oeste do RS começa plantio de arroz

O plantio de arroz já foi iniciado na Fronteira-Oeste do Estado e deve se intensificar em 20 de setembro, segundo o vice-presidente da Federarroz, Roberto Ghigino. No resto do Rio Grande do Sul, o plantio começa em outubro.

De acordo com o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, espera-se um ajuste entre custos de produção e preços do arroz para a próxima safra, com menor área plantada e manutenção das exportações. Enquanto isso, para o presidente do Sindarroz, Elio Coradini Filho, as estimativas apontam um equilíbrio entre estoque e demanda.