Gaúchos começam a plantar a próxima safra de soja

publicidade

Apesar dos altos índices de umidade, as lavouras de soja da safra 2023/2024 começaram a ser implantadas no Estado. Conforme último levantamento conjuntural da Emater-RS/Ascar, o avanço na semeadura ocorreu, principalmente, nos municípios da Metade Sul. Com a relativa trégua da chuva entre os dias 16 e 20 de outubro, os sojicultores da regional de Bagé avançaram e chegaram a 2% dos 160 mil hectares previstos em Dom Pedrito. “Nas áreas onde a dessecação foi concluída, realizaram-se as primeiras semeaduras, especialmente nas áreas bem drenadas, situadas em relevos ondulados, permitindo o tráfego de máquinas e de implementos”, detalhou o relatório. Na regional Pelotas, o plantio abrange 1% da área prevista para a cultura.

Na Metade Norte, que concentra a maior parte da produção gaúcha de soja, o plantio ja iniciou em Tupaciretã, Santa Maria, Santiago, Santa Rosa, Soledade e nos Vale do Jaguari. Entretanto, a conclusão da semeadura não chega a 1% na maioria deles.Na regional de Ijuí, o cultivo está na fase preparatória ao plantio com monitoramento e manejo para controle de plantas invasoras nas áreas de trigo recém-colhidas e com plantas de cobertura.

Conforme o Boletim Integrado Agrometeorológico 42/2023, realizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Irga, esta semana será de umidade e chuva. "Na segunda-feira (23/10), o céu permanecerá nublado a encoberto com chuva na maioria das regiões. Na terça (24/10) e quarta-feira (25/10), o ingresso de ar seco manterá o tempo firme e as temperaturas amenas em todo Estado", detalha o documento. Os totais previstos de chuva deverão oscilar entre 20 e 40 mm na maioria dos municípios. Na Fronteira Oeste, os volumes esperados deverão oscilar entre 50 e 70 mm e poderão superar 80 mm em algumas localidades.