Gafanhotos que chegaram ao Rio Grande do Sul não oferecem risco

A Secretaria da Agricultura (Seapdr) publicou ontem nota técnica do Comitê de Emergência Fitossanitária - compostos por membros da pasta, do Mapa, da Embrapa e da Universidade Federal de Santa Maria- confirmando que as espécies de gafanhotos que chegaram a municípios gaúchos não são consideradas pragas de importância agrícola.

Segundo o documento, as espécies identificadas são de um tipo de gafanhoto endêmico.