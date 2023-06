Governo abre crédito de R$ 200 milhões para combate a gripe aviária no Brasil

publicidade

A Medida Provisória Nº 1.177, publicada no diário oficial da união de nesta terça-feira (06), disponibiliza R$200 milhões de crédito extra para ações de enfrentamento à Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP). Em nota oficial, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) afirma que a medida abre estes valores exclusivamente para que a pasta intensifique as ações de controle e contenção da doença por meio do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa).

O Brasil está em estado de emergência zoossanitária devido à confirmação da presença de IAAP em aves silvestres de quatro estados (ES, RJ, RS e SP), de duas regiões (Sudeste e Sul). Os recursos devem auxiliar na realização de identificação, testagem e implementação de cuidados sanitários dos casos suspeitos. Ainda segundo o ministério, as equipes técnicas poderão contar com reforço para as ações pontuais in loco.

No Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura (Seapi) contabiliza 79 aves silvestres recolhidas na Estação Ecológica do Taim (ESEC Taim) e no entorno. Ao todo, são 76 cisnes-de-pescoço-preto, espécie que testou positivo para gripe aviária, duas caraúnas e uma tachã.

O Brasil continua livre de influenza aviária na criação comercial e mantém seu status de livre de influenza aviária perante a Organização Mundial de Saúde Animal, exportando seus produtos para consumo de forma segura.