Governo admite anistiar boletos do Troca-Troca

O Governo do Estado manifestou disposição de anistiar o valor dos boletos do Troca-Troca para agricultores de municípios atingidos pela estiagem, nesta quarta-feira, em reunião com representantes da Fetag/RS e o deputado estadual Elton Weber (PSB). Já para a demanda de inclusão das agroindústrias familiares no auxílio emergencial gaúcho, a Casa Civil pediu tempo para analisar a viabilidade da solicitação.

*Sob supervisão de Elder Ogliari