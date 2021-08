Governo admite isentar importação de milho

publicidade

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, confirmou ontem ao presidente da Frente Parlamentar da Suinocultura, deputado Covatti Filho, e representantes de suinocultores, que o governo pretende isentar a importação de milho do PIS e da Cofins. A medida deve ser assinada até o final deste mês.

O presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Folador, que participou do encontro, afirmou que a isenção pode dar um alívio à alta dos custos de produção, de 44% no último ano.