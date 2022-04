Governo federal abre crédito suplementar para equalização de dívidas

publicidade

O governo federal abriu um crédito suplementar de R$ 1,52 bilhão para a equalização de dívidas contratadas em safras anteriores. A portaria do Ministério da Economia (nº 3.464) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do último dia 20, mas, segundo o economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Antônio da Luz, não tem efeito para os produtores. “Ela apenas reduz as pendências do Tesouro com os agentes financeiros”, explica. Já as novas contratações do Plano Safra 2021/22 continuam suspensas até que o Congresso Nacional aprove o PLN 1/2022, que prevê suplementação de R$ 868 milhões para esse fim.