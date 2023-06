Governo libera R$ 3,6 bilhões para programas do Plano Safra atual

publicidade

Às vésperas do lançamento do Plano Safra 2023/2024, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou na terça-feira (6) a liberação de cerca de R$ 5,6 bilhões para operações de crédito rural ainda no âmbito do Plano Safra 2022/2023, que vigora até o dia 30 deste mês, e de financiamento dolarizado. O anúncio foi feito durante a abertura da Bahia Farm Show, realizada em Luis Eduardo Magalhães (BA).

Do total, R$ 3,6 bilhões são destinados à reabertura de dez programas de crédito agrícola operados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) e o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota). De acordo com o BNDES, novas solicitações de crédito poderão ser feitas por meio de agentes financeiros credenciados à instituição, até o fim de junho ou enquanto houver recursos disponíveis.

O restante da verba anunciada, R$ 2 bilhões, será destinado ao programa BNDES Crédito Rural. Em abril deste ano, o banco anunciou, para essa linha, a possibilidade de financiamento com taxa fixa em dólar norte-americano na compra de máquinas e equipamento agrícolas. O orçamento inicial era de R$ 2 bilhões, mas, diante da grande demanda do agro exportador, o governo decidiu duplicar os recursos disponíveis, que agora totalizam R$ 4 bilhões.

Com prazo de 120 meses e até 24 de carência, essa modalidade envolve juros fixos de até 8,06% ao ano, além da variação do dólar. A partir de agora, esses recursos também poderão ser utilizados para financiamento de construção e ampliação de armazéns, irrigação, formação e recuperação de pastagens, geração e distribuição de energias de fontes renováveis e regularização ambiental da propriedade, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). “A novidade é que a linha passa a ser destinada para tudo aquilo que o produtor tiver necessidade, quer seja a compra de calcário, a conversão de pastagens, todos aqueles investimentos em máquinas, armazéns, inclusive a construção civil dessas obras pode ser financiada por essa linha de crédito dolarizada”, explicou Fávaro.