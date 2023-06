Ibraoliva encaminha lote final de azeites para avaliação

publicidade

O Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) entregou ao Painel Sensorial do azeite de oliva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) um segundo e último lote com 19 amostras de azeites para análise dos técnicos. O objetivo é avaliar o produto para a concessão do Selo Produto Premium Origem e Qualidade RS, iniciativa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), em parceria com a entidade. Na primeira etapa do projeto, foram avaliadas 83 amostras de óleo.

Com 20 avaliadores treinados, o painel de análise sensorial dos azeites de oliva é o único no Brasil reconhecido pelo Conselho Oleícola Internacional (COI) para a realização da classificação, de acordo com o Mapa. Os especialistas atuam no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA-RS) do órgão em Porto Alegre, que pela primeira vez realiza a análise sensorial do selo. O presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, o serviço representa uma validação da qualidade do azeite produzido no Brasil. “Ele coloca índices técnicos avaliados por especialistas e também avalizados pelo COI. Desta forma, a gente se sente seguro em saber que todo azeite que está sendo comercializado, produzido no nosso país, passa por rigorosos testes”, afirma.

Prevista na Instrução Normativa nº 01/2012, a análise sensorial é o único método para determinar se um azeite é extravirgem ou virgem ou lampante (impróprio para o consumo humano), de acordo com o Mapa. A ação complementa as análises laboratoriais físico-químicas de confirmação da identidade e qualidade do produto. O Brasil é o segundo maior importador de azeite de oliva do mundo, e a análise busca confirmar que o produto vendido no país como extravirgem atende à classificação informada no rótulo.

Jonathan Silva, integrante da equipe do Programa Produtos Premium da Secretaria de Inovação, explica que as amostras são colocadas em uma mesma e experimentadas às cegas – cada técnico prova de cinco a seis materiais. Antes da avaliação, as amostras são colocadas em um equipamento que mantém a temperatura entre 25°C e 30°C, e a sala onde os testes são realizados também conta com temperatura controlada. “A gente serve junto maçãs para fazer a limpeza do palato”, detalha Silva. Quando os produtos não atingem o índice de aprovação, os testes são repetidos em um turno subsequente. “As amostras têm de passar por três painelistas, e todos têm de aprovar. Se um dos três não aprovar, elas retornam para o painel de contraprova e um terceiro painel, se precisar”, diz o técnico.