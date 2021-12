Incorporação Coagrisol pela Cotrijal será decidida nesta quinta-feira

publicidade

Os associados da Coagrisol, de Soledade, decidem se aprovam ou não a incorporação da cooperativa à Cotrijal, de Não-Me-Toque, em assembleia geral extraordinária nesta quinta-feira, a partir das 8h. Durante o mês de dezembro, um ciclo de reuniões discutiu a iniciativa nas regiões de atuação da cooperativa, em 11 municípios, com aprovação de 99% dos presentes. “Pudemos tirar todas as dúvidas dos associados, além de ratificar que nenhum deles sofrerá algum tipo de perda, muito pelo contrário, somente terá ganhos com esta aprovação”, disse o presidente da Coagrisol, José Luiz Leite dos Santos.

Caso a incorporação seja aprovada, três associados serão indicados para integrar a comissão mista que irá encaminhar os procedimentos necessários. Também nesta quinta-feira, às 15h, a Cotrijal realiza a sua assembleia geral para que o quadro social possa deliberar sobre a iniciativa. Porém a incorporação só será homologada de fato em uma assembleia geral conjunta das duas cooperativas, que deve ocorrer no final de fevereiro de 2022.