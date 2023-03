Indústria de implementos supera expectativa

publicidade

O setor de máquinas da Expodireto Cotrijal é o mais procurado pelos produtores rurais que visitam a feira. Na região de abrangência da Cotrijal, cerca de 80% dos associados à cooperativa são pequenos agricultores o que torna natural o sucesso na feira de uma marca que fabrica implementos de alta qualidade para este público. A São José Industrial, de São José do Inhacorá, deve encerrar sua participação no evento de Não- Me-Toque com vendas entre 70 e 100 unidades de implementos acopláveis ao trator. O coordenador de Marketing da empresa, Daniel Ribeiro, diz que o volume de vendas superou a expectativa.

Segundo Ribeiro, nos estados da Região Sul do Brasil, o ticket médio de compra do produtor é de R$ 150 mil. "Fizemos condições especiais para o produtor, com parcelamento direto com a revenda. Mas grande parte dos negócios foram feitos com recursos próprios do comprador, sem necessidade de financiamento", comentou ele. Os implementos mais vendidos foram os escarificadores (usados para descompactar a terra) e as carretas graneleiras. Especializada em equipamentos destinados à logística de grãos e preparação do solo, como arados, roçadeiras, guinchos e graneleiras, entre outros, a empresa trouxe duas novidades: as carretas graneleiras da linha Grand Multi Speed (para uso de fertilizantes), enquanto a calcareadeira tem a função de distribuir o calcário para a correção da acidez do solo semeado.

No último dia 3 de março, a empresa lançou a atualização de sua marca, segundo o presidente da São José, Geraldo Nicolau Recktenwald, num processo destinado a fortalecer tanto o agricultor no campo como o parceiro na revenda, assim como atender bem o segmento agro do Brasil. " A ideia da nova marca e identidade visual é projetar a São José do futuro. A marca sempre foi reconhecida pela alta performance de seus implementos no campo e tínhamos que conseguir transmitir isso numa nova identidade”, explicou o responsável pelo reposicionamento, Tiago Nieswald Oliveira.